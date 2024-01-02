В Севастополе на 5-м километре без «оранжевых людей» не разобраться

В Севастополе с 1 января изменена организация посадки и высадки пассажиров, осуществляющих движение через транспортно-пересадочный узел «5-й км Балаклавского шоссе».

Сейчас пассажирам на 5-м километре помогают сориентироваться сотрудники ГУП «Севэлектроавтотранс».

«Сотрудники ГУП «Севэлектроавтотранс» постоянно дежурят на остановках и помогают жителям пересесть на нужный маршрут. Найти их можно по оранжевой одежде. Также на остановках размещена схема высадки и посадки пассажиров», — сообщает дептранс.

Но лучше сохраните себе схемы. Особенно, если вам 9 января на работу и добираться придется именно через 5-й км.