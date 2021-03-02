Легковушка влетела под стоячую фуру на Ялтинском кольце

Родственники просят отозваться свидетелей

Вечером 1 марта произошло столкновение легкового автомобиля Shkoda и фуры. Весь перед иномарки буквально оказался смят под грузовым автомобилем. Супруга водителя сильно пострадавшей машины опубликовала фото с места происшествия и просит свидетелей связаться с ней.

Пост появился в группе «Автопартнер. Крым. Севастополь. ДТП» социальной сети Вконтакте. Жена написала, что ДТП произошло ориентировочно с 19.30 до 19.55 перед ялтинским кольцом, подъем с Инкермана. По ее словам, регистратор из машины мужа при столкновении разнесло в щепки и пропала карта памяти. Въехал он стоячую фуру.

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«Очень прошу свидетелей самого столкновения написать мне в личку — может что-то прояснится, если есть видео с регистратора буду очень благодарна», — обратилась Елена Белкова.

В комментариях к посту она рассказала, что муж чудом остался жив, находится в сознании, ночью перенес операцию, но больше ей подробностей по телефону не сообщили.

Фото: «Автопартнер. Крым. Севастополь. ДТП»/vk.com