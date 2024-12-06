На Юге России, в Крыму и Северном Кавказе Сбер объединил 3 тысячи волонтеров

В Юго-Западном Сбербанке рассказали, какие проекты реализуют его волонтёры и почему это важно для социально-экономического роста южных регионов страны

5 декабря в России отметили День волонтёра. Он объединяет людей, которые делают добрые дела: помогают детям с опытом сиротства, людям с инвалидностью, одиноким пенсионерам, подопечным детских домов и домов престарелых, животным, сохранению природы. Движение волонтёров активно развивается в крупных компаниях. Например, в Сбере оно существует уже 15 лет и насчитывает 35 тысяч участников.

Во всех регионах присутствия волонтеры Юго-Западного Сбербанка проводят благотворительные акции и помогают детям из малообеспеченных семей. Одним из ключевых направлений деятельности для добровольцев на всем Юге и Северном Кавказе является обучение жителей финансовой и правовой грамотности, а также основам кибербезопасности. Для подрастающего поколения и пожилых людей проводятся тематические лекции и мастер-классы. Например, на Ставрополье в вузах проходят занятия для приезжих студентов, чтобы они могли противостоять наиболее распространенным в регионе видам финансового мошенничества.

В 2024 году отделения Сбера открылись в новых регионах, и почти сразу волонтёрские команды стали решать социальные задачи. В ДНР добровольческие инициативы набирают обороты. Сотрудники уже успели сдать кровь и провести субботник. В Крыму реализуется проект по социализации людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата «Инклюзивная среда», благодаря которому люди с инвалидностью начинают заниматься спортом и участвовать в паралимпийских соревнованиях. Для воспитанников детских домов проводятся выездные кукольные представления, а также конкурс талантов для детей с особенными потребностями.

Андрей Подсвиров, управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму:

«В Крыму собралась активная команда волонтеров, успевает охватить своей заботой много самых разных направлений. Ребята организуют праздники для детей из подшефных детских домов и малышей с особыми потребностями, проводят субботники и высадки деревьев, помогают приюту для животных, а также становятся донорами крови. К каждой активности они подходят с душой и открытым сердцем. Мы гордимся тем, что в нашей команде работают именно такие люди. Сейчас уже около 150 человек составляют постоянный актив волонтеров, но также они постоянно вовлекают в свои инициативы коллег, семьи и друзей».

Мария Прохорова, HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка:

«Волонтёрское движение Сбера одно из самых инициативных в стране. Только из Юго-Западного банка в этом году к нему присоединились более 700 человек. Сегодня почти каждый десятый волонтер Банка в стране – с Юга или Северного Кавказа. Кто-то предлагает свои идеи, другие помогают реализовать инициативы коллег. Часто участвуют целыми семьями. Приятно отметить, что в этом году в общероссийский фильм о волонтерском движении в Сбере попали сразу два наших южных проекта из Ростова-на-Дону. Первый – о сохранении редкой породы донских лошадей, второй – о росписи стен красочными сюжетами в детских медицинских учреждениях. Мы надеемся, что эти истории смогут найти отклик и в других регионах России».

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин отметил, что инициативы у сотрудников банка масштабные и разнообразные. Каждый может выбрать занятие по душе. Это и преподавание финансовой грамотности, и защита окружающей среды, и помощь людям в трудной ситуации.

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