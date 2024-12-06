Крымчанин передавал Киеву данные о флоте и получил 15 лет строго режима за госизмену

Верховный Суд Республики Крым завершил рассмотрение уголовного дела и признал 31-летнего жителя Феодосии виновным в государственной измене.

Мужчина собирал и передавал ВСУ сведения о военных объектах ЧФ РФ. Информация была передана для использования при нанесении ракетных ударов. Следствие также выяснило, что задержанный переводил ВСУ средства, сообщило ранее управление ФСБ по региону.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил обвиняемого жителя Феодосии Афанасьева к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1,5 года» , — сообщили в прокуратуре.

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Ольга Сурикова