В российском законодательстве появится понятие «студенческая семья»

Законопроект о мерах социальной поддержки для студенческий семей прошел первое чтение.

Студенческая семья — граждане до 35 лет включительно, состоящие в браке, обучающиеся по очной или очно-заочной форме обучения в средних специальных учебных заведениях и ВУЗах, и воспитывающих детей.

Такой же статус могут получить родители в возрасте до 35 лет, воспитывающие детей в одиночку и одновременно получающие образование.

По статистике Минобрнауки, сейчас в ВУЗах обучаются более 22 тысяч студенческих семей.

В некоторых регионах существует студенческий материнский капитал, а также предусмотрены меры поддержки на уровне образовательных организаций.

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Анна Левина