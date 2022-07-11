Житель Алушты ударом отправил человека в кому

В Алуште полиция задержала 23-х летнего парня, из-за удара которого впал в кому мужчина.

«В дежурную часть полиции поступило сообщение от врача о том, что ночью в медучреждение с набережной Алушты был доставлен мужчина без сознания и с телесными повреждениями.

Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции выяснили, что на алуштинской набережной компания распивала спиртное. При возникшем конфликте один мужчина ударил другого в область лица, отчего тот упал на землю, ударившись головой о тротуарную плитку.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудники уголовного розыска установили нападавшего и задержали его. Им оказался ранее неоднократно судимый 23-летний местный житель», — сообщила пресс-служба ведомства.

Полицией возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Напомним, в марте этого года одном из баров Севастополя возникший конфликт между посетителями не удалось остановить без вмешательства бойцов Росгвардии.

Дмитрий Островский