В Белгородской области 9-летний мальчик закрыл собой 9-месячную сестру во время обстрела ВСУ

Накануне во время обстрела Украиной села Беловское Белгородского района пострадали среди прочих двое детей. 9-летний мальчик с множественными ранениями мягких тканей стопы и закрытой черепно-мозговой травмой и 9-месячная девочка с ранениями лица, кисти и закрытой черепно-мозговой травмой поступили в Детскую областную клиническую больницу.

Врачи оценивают состояние 9-летнего Жени и его 9-месячной сестренки Ангелины как средней степени тяжести.

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что во время взрыва Женя поступил как настоящий герой, закрыв собой маленькую сестренку.

Ольга Сурикова