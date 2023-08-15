На вожатую из Крыма, оскорблявшую белгородских детей в лагере, заведут уголовное дело

Крым
15-08-2023
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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту происшествия в одном из детских лагерей Республики Крым.

Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Терентьеву В.Н. возбудить по данному факту уголовное дело и доложить о первоначально установленных обстоятельствах.

Напомним, ранее сообщалось, что вожатую крымского лагеря «Мультфильм», оскорблявшую белгородских детей, отстранили от работы.

Проводится проверка.

Ольга Сурикова
Фото: скриншот ТГ-канал «Readovka»

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