В Севастополе подростки гоняли на машине по дворам Гагаринского района

Сотрудники полиции выявили в одном из мессенджеров публикацию о том, что в Гагаринском районе компания детей каталась на машине, создавая аварийно-опасную ситуацию для пешеходов.

Во время прибытия полицейских автомобиль был припаркован, а юные водители были рядом.

Оказалось, что 15-летний подросток, пока не было отца в городе, взял ключи от его машины и решил покататься на ней в компании своих друзей 15 и 16 лет. При этом он не сам управлял, а дал возможность порулить ровеснику. На замечания взрослых они не реагировали либо отвечали в грубой форме.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, подростки были доставлены в райотдел и переданы законным представителям. Владелец автомобиля не был осведомлен о том, что его сын самовольно взял ключи от машины.

В настоящее время решается вопрос о постановке на профилактический учёт 15-летнего подростка, который управлял автомобилем.

Ольга Сурикова