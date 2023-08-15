Бизнес-игра «Игра разума: генерация креативных бизнес-идей»

Для предпринимателей, заинтересованных в бизнес росте, готовых к бизнес-рывку и физических лиц, планирующих начало предпринимательской деятельности в г. Севастополе

Поможем Вам придумать креативную идею для развития бизнеса, раскроем 4 составляющие успешного бизнеса, проведем коллективный мозговой штурм!!! Соревновательный эффект и мотивация на действия гарантируются!!

В течение игры вас ожидает:

Установка на игру, цели и задачи

Деление на команды, выполнение задания в группах — как придумать креативную идею для развития бизнеса.

Выступление команд, проверка идей и подведение итогов

Выводы и полезные новые фишки в работу бизнесменам

Методами мозгового штурма с Вами поделится спикер Федерального значения, бизнес тренер, член ассоциации спикеров Санкт – Петербурга, спикер деловой среды «Сбер», бизнес консультант компании «PRO бизнес» – Дмитрий Мещененко!

Формат мероприятия: очно, в Центре «Мой Бизнес»

Время и дата: 25 августа, 14:00-17:00

Регистрация по ссылке: https://clck.ru/35Fg6u

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство»

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