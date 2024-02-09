В Севастополе будут судить водителя троллейбуса-блогерку, сбившую пенсионера  

В Ленинский районный суд направлено уголовное дело по факту резонансного ДТП с участием водителя троллейбуса – блогера, после которого сбитому пенсионеру ампутировали ногу. Об этом сообщают пресс-службы полиции и прокуратуры Севастополя.

Напомним, 23 февраля 2023 года 34-летняя женщина, управляя троллейбусом № 14, в районе остановки «Магазин «Океан» при повороте направо совершила наезд на пенсионера 1942 года рождения.

Мужчина в этот момент заканчивал переходить дорогу на «красный» сигнал светофора. Водитель обвиняется по уголовной статье (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). В сети появлялась информация, что следственные органы разрешили водителю покинуть территорию Севастополя и перебраться в Санкт-Петербург.