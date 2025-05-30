Сбербанк подписал первый договор льготного кредитования с резидентом свободной экономической зоны в новых регионах

Сбербанк подписал первый кредитный договор в рамках льготной программы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Фонда развития территорий. Кредит по новой программе добывающее предприятие из Луганской Народной Республики направит на развитие производства.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбером подписан первый кредитный договор с добывающим предприятием из ЛНР на условиях программы Минстроя России и Фонда развития территорий для участников свободной экономической зоны в новых регионах РФ. Это одна из самых востребованных мер поддержки, так как она позволяет снизить процентную нагрузку на бизнес и увеличить доступ компаний к долгосрочному финансированию в условиях высокой ключевой ставки. Банк уже получил по этой программе более 10 заявок в новых регионах на финансирование проектов в важнейших отраслях, с суммарным объемом инвестиций более 6 млрд рублей. Сбер активно участвует в реализации государственных программ поддержки бизнеса. После начала работы банка на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей кредиты по программам с господдержкой стали доступнее локальному бизнесу».

Алмаз Хусаинов, заместитель Министра строительства и ЖКХ:

«Экономика новых регионов динамично развивается, становится более устойчивой. Этому способствуют работа финансово-кредитных организаций, предприятий, средства инвесторов и свободная экономическая зона, в рамках которой действует ряд льгот и преференций. В их числе доступен и льготный кредит для участников СЭЗ по ставке до 15% годовых по программе ФРТ, разработанной и запущенной при координации Минстроя России».

Программа направлена на формирование благоприятного инвестиционного климата и ускоренное социально-экономическое развитие регионов. Она предусматривает специальные условия для компаний-участников свободной экономической зоны на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области: возможность получения кредитов с пониженной ставкой от 1 млн рублей до 5 млрд рублей, льготы по налогу на прибыль, имущество, а также пониженные страховые взносы.

Как ранее рассказывал журналистам юга России Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников, опыт работы Сбера с резидентами свободной экономической зоны в Крыму очень помогает и в исторических регионах, где тоже действует особый режим предпринимательской деятельности: пониженные ставки по налогам и тарифам страховых взносов, свободная таможенная зона, нулевые ставки акциза на жидкую сталь и по налогу на добычу. Получить статус участник свободной экономической зоны может любая компания, зарегистрированная или имеющая филиал здесь.

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