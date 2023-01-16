Наши ПВО уже сбили 7 беспилотников над Севастополем

Эту информацию сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Никакие объекты ни в городе, ни в акватории — не пострадали. Подчёркиваю: все беспилотники сбиты над морем», — уточнил губернатор.

По данным Развожаева, украинские СМИ уже сеют панику и распространяют недостоверную информацию о якобы повреждениях на территории города.

«Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове. Доверяйте только официальной информации», — подчеркивает глава города.

Дарья Тимофеева

Фото: Дмитрий Островский