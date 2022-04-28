В Севастополе от коронавируса за сутки умерли три человека

Госпитализировано за сутки 19 человек

В Севастополе по состоянию на утро 28 апреля зарегистрировано 64 новых случая заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

Умерло 3 человека в возрасте от 78 до 89 лет.

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 19 человек. Выписаны 29 пациентов. На данный момент в больницах находятся 178 пациентов, из них 107 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуто 187 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 83 379 человек, выздоровели 80 623.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 28 апреля сделали прививку от коронавируса 313 235 человек. Второй этап вакцинации прошли 301 515 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 28 апреля поступило более 352 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.