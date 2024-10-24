Крымчанин может сесть на 5 лет за кражу ножниц в салоне красоты Севастополя

Севастопольские оперативники задержали крымчанина за кражу профессионального инструмента из салона красоты, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Житель Симферополя стащил женский клатч, но вместо ожидаемых денег внутри обнаружил две пары ножниц.

Гость крымской столицы в пьяном состоянии прогуливался по городу-герою в поисках съемного жилья. На одном из домов он увидел объявление об аренде жилых помещений и в поисках входа, зашел в парикмахерскую. Воспользовавшись тем, что в салоне красоты никого не было, он схватил со стола женскую сумочку и скрылся.

При этом вор столкнулся с родителями хозяйки парикмахерской и вступил еще и с ними в диалог, чтобы якобы отвести от себя подозрения.

Материальный ущерб составил 14 тысяч рублей. Полицейские изъяли похищенное имущество и вернули владелице. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Напомним, недавно сообщалось, что в Севастополе парень разнял драку и украл телефон одного из участников потасовки.

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Ольга Сурикова