На трассе «Таврида» спасли водителя из перевернутой фуры

В Крыму ДТП с фурой произошло на 101 километре трассы «Таврида».
Водитель уснул за рулем, из-за чего автомобиль съехал с дороги. Водителя зажало в кабине, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Очевидцами ДТП оказались сотрудники ГУ МЧС по РК. Они помогли мужчине выбраться и оказали ему первую помощь.
Водитель чудом не пострадал.
Напомним, ДТП с фурами в Севастополе также не редкость. Одна из таких аварий произошла на пересечении улиц Индустриальная и Камышовое шоссе. Сместился груз и машина перевернулась.
Ольга Сурикова
Видео: МЧС России