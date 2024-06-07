На трассе «Таврида» спасли водителя из перевернутой фуры

В Крыму ДТП с фурой произошло на 101 километре трассы «Таврида».

Водитель уснул за рулем, из-за чего автомобиль съехал с дороги. Водителя зажало в кабине, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Очевидцами ДТП оказались сотрудники ГУ МЧС по РК. Они помогли мужчине выбраться и оказали ему первую помощь.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Водитель чудом не пострадал.

Напомним, ДТП с фурами в Севастополе также не редкость. Одна из таких аварий произошла на пересечении улиц Индустриальная и Камышовое шоссе. Сместился груз и машина перевернулась.

Ольга Сурикова

Видео: МЧС России