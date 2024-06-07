На трассе «Таврида» спасли водителя из перевернутой фуры

Происшествия
07-06-2024
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В Крыму ДТП с фурой произошло на 101 километре трассы «Таврида».

Водитель уснул за рулем, из-за чего автомобиль съехал с дороги. Водителя зажало в кабине, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Очевидцами ДТП оказались сотрудники ГУ МЧС по РК. Они помогли мужчине выбраться и оказали ему первую помощь.

Водитель чудом не пострадал.

Напомним, ДТП с фурами в Севастополе также не редкость. Одна из таких аварий произошла на пересечении улиц Индустриальная и Камышовое шоссе. Сместился груз и машина перевернулась.

Ольга Сурикова
Видео: МЧС России

 

 

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