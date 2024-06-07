На Крымом за ночь уничтожено 11 БПЛА

Территория России этой ночью подверглась массовой атаке украинских беспилотников

Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены: 11 БПЛА над Крымским полуостровом; 8 БПЛА над акваторией Азовского моря; 6 БПЛА над территорией Краснодарского края; 2 БПЛА над территорией Белгородской области и 1 над территорией Ростовской области.

Об этом сообщает Министерство Обороны России.

Крым уже неоднократно подвергался атакам беспилотников и ракет со стороны Украины. Наиболее массовой была запуск Украиной на Крым 19 беспилотников.

Ольга Сурикова

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