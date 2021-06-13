В лесопосадке на Сапун-горе вырос фундамент под дом

Строительство идет посреди леса

В аккурат под праздники на территории лесопосадки, которая расположена через дорогу от мемориала Сапун-гора неизвестные развернули серьезное строительство.

Данная лесопосадка является частью так называемого «Зеленого пояса Славы» Севастополя. Еще в 1970 годах хвойные лесопосадки высаживались на месте интенсивных боев в период Великой Отечественной Войны в 1942 и 1944 годах. Перед ней возвышаются огромные цифры 1944 и рядом находится могила советских воинов павших в боях за Севастополь.

Ранее въезд на эту территорию со стороны парковки личного и общественного транспорта преграждал шлагбаум, который практически всегда был закрыт на замок. Это помогало спасти лесную опушку от желающих заехать сюда машинами.

Однако 12 июня наш корреспондент обнаружил, что тихая зеленая зона превратилась в очередную строительную площадку. Никаких информационных табличек нет, ограждающего стройку забора тоже, работы ударными темпами ведутся у всех на виду, посреди леса. Рабочие, обнаруженные на объекте, на вопрос, что вы строите, ответили: «Дом». У них тут есть уже и своя бытовка, завезли им и рабочего материала.

Ольга Сурикова