Где в Севастополе не будет света 24 мая

Неотложный ремонт

В связи с производством неотложных ремонтных работ 24 мая будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

с 09:00 до 17:00 часов

пр. Генерала Острякова 141-А,141-Б,141-В,141; ул. Гоголя 7-19,21-А,29,31,35-А,35-Б,35-Д,37-А пер. Язоновский 7; ул. Годлевского 16-46,9-47; ул. Попова 4-16,11-15; ул. Ялтинская 20-42,9; ул. 4 Бастионная 14

с. Орлиное: пер. Форосский 4,8,5-7; ул. Кедровая 2; ул. Тюкова 62,64; ул. Родниковская 2-в,1; ул. Евгении Грунской 16-22,1-5; ул. Кипарисовая 10-22,9-11; ул. Трактористов 2-12,1-19

с. Штурмовое: туп. Поворотный 10-А,18,34,38-42; ул. Дагджи 4-24; ул. Мераба 4-46,1-41; ул. Придорожная 1,12,16-36; ул. Акъяр 2-48,1-31,49; ул. Полевая 2,4,10

Также намечено плановое отключение электроэнергии с 08:00 до 16:00 в связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции в ЗАО С. Перовской

190/2,уч.670,8-10(чет),14,18,уч.670,кон1760,кон1762,кон1761, уч.669,16,25, уч.3,673/1,кон1761,кон1763,617.