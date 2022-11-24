На «Тавриде» и на дорогах в новые субъекты РФ организуют сельскохозяйственные ярмарки

Глава Крыма Сергей Аксенов выступил с инициативой организовать на «Тавриде» и на дорогах в новые субъекты РФ сельскохозяйственные ярмарки.

Данный проект планируется запустить в период курортного сезона.

«У людей должна быть возможность реализовывать свою сельскохозяйственную продукцию без платы за аренду торговых мест. Такие места необходимо определить на съездах, примыканиях дорог или у выезда из любого района или города», — подчеркнул Аксенов в своем Telegram.

Напомним, в этом сезоне из Херсонской области в Крым и Севастополь массово завозились фрукты и овощи, особой радостью стала клубника по 100 рублей.

Ольга Сурикова