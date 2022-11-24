В Севастополе простились с добровольцем, погибшим в Запорожской области

В Севастополе 23 ноября похоронили гвардии младшего сержанта запаса — Валерия Николаевича Воробьева.

Валерий Николаевич родился в Костроме, больше 10 лет прожил в Севастополе.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что в сентябре Воробьев решил стать добровольцем, чтобы участвовать в специальной военной операции в Украине.

«Не мог оставаться в стороне от происходящих событий. Валерий Николаевич погиб, защищая землю Запорожской области от укронацистов», — написал глава города.

Ольга Сурикова