В Севастополе простились с добровольцем, погибшим в Запорожской области

Спецоперация в Украине
24-11-2022
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В Севастополе 23 ноября похоронили гвардии младшего сержанта запаса — Валерия Николаевича Воробьева.

Валерий Николаевич родился в Костроме, больше 10 лет прожил в Севастополе.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что в сентябре Воробьев решил стать добровольцем, чтобы участвовать в специальной военной операции в Украине.

«Не мог оставаться в стороне от происходящих событий. Валерий Николаевич погиб, защищая землю Запорожской области от укронацистов», — написал глава города.

Ольга Сурикова

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