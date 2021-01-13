На Старый Новый год севастопольцы получат особенный подарок от Жириновского

Фирменный автобус с подарками можно будет встретить в разных районах города

Главный праздник года – Новый год, несмотря ни на что, в Севастополе прошел на славу! Настоящий праздник с сюрпризами и подарками устроил для севастопольцев и гостей города Владимир Жириновский, говорится на сайте городского отделения партии.

Праздники не закончились и вновь в преддверии Старого Нового Года в Крым и Севастополь из Москвы Владимир Жириновский отправил два больших автобуса с подарками! Вместе с добрыми новогодними пожеланиями все желающие жители Севастополя и Крыма получат чудесные новогодние сюрпризы от ЛДПР.

Более того они смогут передать свои жалобы и обращения лично в приемную лидера партии Владимира Жириновского.

Первыми автобусы ЛДПР встретили жители Крыма. А на Старый Новый год, 14 января, агитавтобус ЛДПР с новогодними сюрпризами порадует жителей Севастополя.

Маршрут передвижения агитавтобуса составлен так, чтобы жители всех районов города смогли получить новогодние подарки, новинки агитпродукции и свежую литературу ЛДПР, а также обратиться в приемную Владимира Жириновского.

C утра агитавтобус сделает остановку в районе Сапун-горы.

Затем отправится к общественной приемной ЛДПР в Нахимовском районе по адресу Багрия, 41.

После этого переедет в центр города. В районе 14.00 автобус ожидают на главной площади города – площади Нахимова.

Затем получить подарки от ЛДПР смогут жители микрорайона Остряки: автобус сделает остановку на парковке кинотеатра «Москва».

После чего остановится на старой конечной общественного транспорта на улице Хрюкина.

Следующий пункт маршрута – рынок «Южный» на 5-м км Балаклавского шоссе.

И, наконец, последняя остановка в Севастополе – площадь 1-го Мая в Балаклаве.

«Приглашаем всех севастопольцев подходить к ближайшим и удобным пунктам остановки нашего агитавтобуса: получить новогодние подарки, оценить агитку, напрямую обратиться к Владимиру Жириновскому! ЛДПР услышит каждого!» — призвали в партии