В Севастополе ликвидирует пешеходный переход в районе улиц Руднева и Вакуленчука

Решение принято «Севавтодором»

ГБУ «Севастопольский автодор» сообщает о ликвидации нерегулируемого пешеходного перехода в районе улиц Руднева и Вакуленчука. Уже в ближайшее время пешеходом придется корректировать свой маршрут.

«Севавтодор» предупреждает о ликвидации пешеходного перехода на транспортной развязке улицы Руднева – улица Вакуленчука – улица Меньшикова, в районе дома №25-Б по направлению к дому улицы Руднева, 44», – сообщает предприятие.

В управлении отметили, что решение о ликвидации перехода принято по итогам заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Севастополя от 21 мая 2019 года.

«Указанный пешеходный переход не отвечает требованиям безопасности дорожного движения», – пояснили свое решение в Севавтодоре.

При этом пешеходов просят теперь пользоваться альтернативным регулируемым пешеходным переходом. В этом случае увеличение протяженности маршрута составит менее 100 метров по сравнению с выбором ликвидируемого.

Напомним, в Севастополе на Корабельной стороне появился современный безопасный пешеходный переход на перекрестке улиц Героев Севастополя и Брестской, возле школы № 6.

Фото: «Севастопольский автодор»