В Севастополе от коронавируса умерли три человека за сутки

Заболевших снова более 90 человек

В Севастополе по состоянию на утро 13 января зарегистрированы 93 новых случая заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

82 человека выписаны после выздоровления.

Умерли три человека в возрасте от 45 до 73 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 7939 человек. В настоящий момент выздоровели 7158 человек, 294 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находятся 285 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 234 человека. Под наблюдением находится 546 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.