На службу севастопольским медикам передадут Ладу и УАЗ Патриот

Здравоохранение испытывает острую нехватку машин

Севастопольские медики получат дополнительные машины от Минпромторга. Об этом стало известно в ходе заседания Правительства под председательством губернатора Севастополя Михаила Развожаева, сообщает его пресс-служба.

«Проектом распоряжения назначаются лица, уполномоченные на заключение четырёхстороннего соглашения между Минпромторгом России, Правительством Севастополя, Департаментом здравоохранения и исполнителем поставки автомобилей для нужд медицинских учреждений. По соглашению в Севастополь будет поставлено два автомобиля Лада Гранта и УАЗ Патриот», – сказал директор Департамента здравоохранения Виталий Денисов.

Напомним, ранее по поручению Губернатора Севастополя из правительственного гаража в пользование медработникам передано 22 машины.

Кроме того, ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» выделил четыре автобуса, чтобы бесплатно подвозить медиков, живущих в отдаленных районах, на работу.