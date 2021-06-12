Крымчанин расчленил соперника и частями выбросил его в море

Прокуратура добилась ужесточения наказания

Кировский районный суд Крыма вынес приговор местному жителю, который из ревности убил и расчленил соперника. Прокуратура Крыма добилась пересмотра дела, так как ранее судом было назначено «чрезмерно мягкое наказание, которое не соответствовало тяжести содеянного преступления».

«Установлено, что в 2018 году подсудимый в ходе конфликта, возникшего из-за ревности к супруге, нанес один удар ножом в грудь жителю села Приветное. После этого злоумышленник расчленил труп и частями выбросил в акватории Черного моря. В последующем с целью сокрытия преступления мужчина неправомерно завладел транспортным средством, принадлежавшим убитому», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Также в ведомстве отметили, что ранее действия мужчины были квалифицированы по части 1 статьи 107 УК РФ – умышленное убийство, совершенное в состоянии аффекта. Однако прокуратура добилась отмены «чрезмерно мягкого наказания» и добилась пересмотра вынесенного решения.

После пересмотра дела суд приговорил мужчину к 10 годам колонии строгого режима за убийство и неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

Напомним, в Севастополе мужчину будут судить за убийство жены, которая хотела с ним развестись. Не желая делить с ней имущество, он задушил ее ночью и закопал.

Ольга Сурикова