Севастополь вошёл в топ-6 регионов России по качеству дорог

Всероссийский рейтинг показал: дороги в Севастополе становятся всё лучше. По итогам 2024 года наш город занял 6-е место в стране по доле автодорог, соответствующих нормативам. Это значит, что почти 80% всех дорог в Севастополе — в хорошем состоянии.

Для сравнения: год назад мы были на 9-м месте, а в 2022 году — на 15-м. Прогресс на лицо и, главное, — под колёсами.

Кроме того, плотность дорог с твёрдым покрытием в Севастополе составила 1203,9 км на тысячу квадратных километров. Это один из самых высоких показателей в России — и явный плюс для автомобилистов. Первое место в рейтинге ожидаемо заняла Москва. Но для города у моря такой рывок — уже серьёзное достижение.

Дмитрий Островский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города