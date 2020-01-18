Принимаются заявки на конкурс для социальных предпринимателей

Заявки на конкурс «Социальный предприниматель – 2020» принимаются до 28 февраля.

Заявки на конкурс принимаются круглый год, а победители объявляются два раза в год: летом осенью. Заявки, поступившие после 28 февраля, будут рассмотрены в следующем периоде.

Участвовать в конкурсе могут предприниматели, чьи проекты направлена на улучшение жизни общества и решение насущных социальных проблем.

Финансовую поддержку победителям конкурса оказывает фонд «Наше будущее». Проекты получают беспроцентные займы в размере от 2 до 40 млн рублей. За 12 лет существования фонда поддержку получили 254 проекта в 58 регионах России на общую сумму 653,2 млн рублей.

Предприниматели, которые получили поддержку, возрождают старинные производства, обеспечивают работой людей с инвалидностью и пожилых людей, открывают детские сады и медицинские центры, занимаются переработкой отходов.

По материалам портала Севастопольский фарватер добра