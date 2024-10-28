В Севастополе пройдут публичные слушания по проекту бюджета на 2025 год

Жители Севастополя имеют возможность внести свои предложения по поводу формирования бюджета города на 2025 год. На официальном сайте Законодательного Собрания города Севастополя

Это дает возможность жителям города ознакомиться с основными направлениями финансовой политики и высказать свои мнения и предложения. Публичные слушания станут платформой для обсуждения ключевых аспектов бюджета, включая приоритетные сферы расходования средств, такие как социальные программы, развитие инфраструктуры, образование и здравоохранение.

Участие граждан в этом процессе позволит учесть их интересы и потребности, что, в свою очередь, будет способствовать более эффективному расходованию бюджетных средств и улучшению качества жизни в Севастополе.

Проведение публичных слушаний назначено на 29 октября с 9.00 до 18.00.

Место проведения – официальный сайт Законодательного Собрания города Севастополя https://sevzakon.ru.

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Кристина Ветер