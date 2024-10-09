Севастопольцы борются с водителями, паркующимися на тротуарах

Владельцы автомобилей в Севастополе начали неправомерно парковать свои машины на новом тротуаре, который был оборудован для обеспечения безопасности детей, и в частности, для удобства школьников, идущих в начальную школу «№9 имени Героя Советского Союза Зои Ивановны Парфеновой».

Это создало реальную угрозу безопасности детей, так как тротуар стал частично недоступен для пешеходов, вынуждая их передвигаться по проезжей части.

Несмотря на первоначальные надежды местных жителей на сознательность автолюбителей, фактическая ситуация показала, что многие водители игнорируют правила и продолжают парковаться на тротуаре. В ответ на обращения родителей о необходимости обеспечить безопасность детей, общественник Алексей Плотников решил вмешаться и обратиться в прокуратуру с просьбой установить ограждение, которое будет защищать тротуар от автомобилей.

«В настоящее время идет установка ограждения, что является вынужденной мерой, так как надежды на сознательность водителей не оправдались. Приоритетом остается безопасность детей, и предпринимаются все возможные шаги для ее обеспечения на пути в школу», — поделился с «Севкор» Алексей Плотников.

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Кристина Ветер