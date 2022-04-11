В Севастополе 67 кладбищ приведут в порядок к 9 мая

К уборке предлагают привлекать школьников

В Севастополе на аппаратном совещании, 11 апреля, был рассмотрен вопрос приведения в порядок кладбищ и воинских захоронений к 9 мая, празднованию Дня Великой Победы.

В своем докладе директор городского хозяйства Евгений Горлов рассказал, что в прошлом году в рамках Федеральной целевой программы на ремонт и благоустройство трех воинских захоронений было выделено 47,5 млн рублей.

В 2о22 году идет проектирование также на трех объектах: надгробие над захоронением 79й морской стрелковой бригады и братским захоронениям воинам, погибших при обороне Севастополя в 1941-42 гг в селе Дальнее; братское кладбище воинов 315 стрелковой дивизии у села Фруктовое; братская могила советским воинам и партизанам в с. Орлином.

В июле должно завершиться проектирование и начнется, по его словам, комплексное благоустройство.

Что касается текущего содержания городских кладбищ, то и3 67 мест захоронений 40 содержатся муниципальными округами, а 27 — на балансе ГБУ «Специальная служба похоронного дела».

Муниципалитетам выделено на 12,5 млн рублей, а ГБУ — 46 млн на мероприятия по комплексному содержанию захоронений.

Сейчас, рассказал Горлов, ведется подготовка всех кладбищ к 9 мая, также идет восстановление ДОТов, памятных знаков, стел, мемориальных табличек

Губернатор Михаил Развожаев поручил привлекать старшеклассников, трудовые отряды к уборке и очистке кладбищ и мемориальных захоронений.

Напомним, прокуратура Севастополя требовала от департамента городского хозяйства привести в надлежащий вид и устранить нарушения при содержании кладбища на улице Пожарова.

Ольга Сурикова