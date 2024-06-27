На сегодня в больницах Севастополя остаются 42 пациента, пострадавших при ракетной атаке ВСУ

На сегодня в больницах Севастополя остаются 42 пациента, пострадавших во время ракетной атаки на пляж в Учкуевке 23 июня.

Среди них них 11 детей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В Москву на лечение направлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых. Московские врачи оценивают состояние 9 пациентов как стабильно тяжелое, 9 пациентов в состоянии средней тяжести. 1 ребенок продолжает находиться в тяжелом состоянии.

Севастопольских пациентов приняли в Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники.

Семьям, имеющим детей в возрасте до 18 лет, которые получили ранения, травмы и контузии в результате обстрелов ВСУ, региональное отделение Социального фонда России произведет единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

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Ольга Сурикова