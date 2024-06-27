Еще одним городом в Крыму стала руководить женщина

Накануне после встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым глава администрации города Саки Александр Овдиенко принял решение об увольнении по собственному желанию.

В тот же день Аксенов сообщил, что обязанности главы города будет выполнять заммэра Юлия Предыбайло.

«Уверен, что Юлия Анатольевна справится с поставленными задачами. Готов оказать поддержку по всем возникающим вопросам и направлениям», — написал в своем Telegram Аксенов.

С 2020 года Ялтой руководит Янина Павленко.

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Ольга Сурикова