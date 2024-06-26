Семьи, в которых дети получили ранения при обстреле пляжа Учкуевка, получат по 100 тыс рублей.

Семьям, имеющим детей в возрасте до 18 лет, которые получили ранения, травмы и контузии в результате обстрелов ВСУ, региональное отделение Социального фонда России произведет единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Заявление может подать один из родителей или опекун пострадавшего ребенка либо сам ребенок, достигший 18 лет.

Решение о назначении единовременной выплаты принимается в течение 10 рабочих дней. Выплата производится в течение 5 рабочих дней после принятия решения.

Фото: Константин Михальческий/ РИА Новости

Анна Левина