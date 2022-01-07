На Рождество коронавирус в Севастополе снова отступил

После незначительного роста заболеваемости коронавирусом на новогодних праздниках, количество заболевших и умерших от COVID-19 снова начало снижаться.

По официальным данным департамента здравоохранения, по состоянию на 7 января в Севастополе зарегистрированы 58 новых случаев заболевания COVID-19.

65 человек выписаны после выздоровления.

Умерли 3 человека в возрасте от 71 года до 82 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 53 098 человек.

В настоящий момент выздоровели 50 345 человек, 1 859 умерли.

Напомним, на фоне распространения коронавируса «СТВ» провел онлайн-трансляцию рождественской службы из Кафедрального собора на Херсонесе.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба правительства Севастополя