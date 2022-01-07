Журналист из Караганды об обстановке в городе: ночевка на работе, комендантский час и отсутствие связи

Журналист из Караганды Яна рассказала в комментарии «Севкору» об обстановке в городе, о работе интернета, магазинов и предприятий.

«Только сегодня дали связь. С 4 января глушили интернет, но не сильно. 5 января отключили разом интернет и мобильную связь, не работали даже домашние телефоны. Люди не могли вызвать такси. Весь Казахстан был отрублен от привычной жизни. Люди ночуют на работе. Точнее большие торговые сети и предприятия оставляют сотрудников ночевать на работе, так как в Алма-Ате всё разгромили, у нас тоже боятся, что разгромят, и оставляют сотрудников с ночёвкой. С сегодняшнего дня введён комендантский час, с 23.00 до 6.00», — рассказала девушка.

Стоит отметить, что Караганда – один из крупных городов Казахстана, в котором обстановка остается более или менее стабильной.

Напомним, 2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста. Уже через пару дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи человек, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, к утру 7 января конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алма-Ате.

Дарья Тимофеева

Фото: https://www.drive2.ru/