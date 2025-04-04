Депутаты Госдумы предложили компенсировать молодоженам расходы на свадьбу

Депутаты Фракции ЛДПР в Государственной Думе предложили ввести налоговый вычет для молодоженов, которые смогут вернуть часть расходов на организацию своей свадьбы, но не более 150 000 рублей на каждого из супругов.

Этот вычет охватывает услуги свадебных агентств, фотографов и видеооператоров, кейтеринг, аренду банкетного зала и музыкальное сопровождение. Каждый из супругов сможет воспользоваться этим налоговым вычетом в течение трёх лет после заключения брака.

«Инициатива ЛДПР способствует поддержке молодых семей, что в свою очередь является шагом к укреплению семейных ценностей и улучшению качества жизни», — добавил вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев.