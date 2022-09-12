На популярном российском курорте к Новому году уже забронирована четверть номеров

В сочинских отелях туристами забронировано уже около 25% номерного фонда на грядущие новогодние праздники. Об этом говорится на официальном сайте города-курорта.

При этом наибольшую активность в бронировании зимнего периода городские власти анонсируют на октябрь. По их данным, в настоящее время темпы бронирования отелей и гостиниц на Новый год держатся на уровне 2021 года.

«Сейчас заполнено порядка 25 процентов номерного фонда», — заявил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилл Ярыш.

С начала 2022 года Сочи уже отдохнули более 5,2 миллиона туристов.

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Ольга Сурикова

Фото: sochi.ru/