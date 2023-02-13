На подлете к Джанкою сбиты украинские беспилотники

В ночь на субботу, 11 февраля, над Джанкоем были сбиты украинские беспилотники. Как рассказывают местные жители, ни один не достиг какой-то стратегической цели, все были сбиты на подлете к городу, в поле.

При этом военкоры пишут, что в этом день Украина пытался атаковать военные объекты Джанкоя с помощью12 БПЛА. Дроны прибыли со стороны Одессо-Николаевского направления. Силами РЭБ были подавлены каналы управления БПЛА, после чего они попадали в разных местах, не долетев до целей.

Джанкойцы, обнаружившие БПА, рассказали, что на обломках были специфические кресты и нелестные послания россиянам.

Ольга Сурикова