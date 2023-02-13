ЧВК «Вагнер» опубликовали видео казни крымчанина кувалдой

В ТГ-канале, связанным с ЧВК «Вагнер», появилось видео казни уроженца Крыма Дмитрия Якущенко.

Как сообщают авторы канала, крымчанин был неоднократно судим, в том числе за разбой и убийство, а попал в ЧВК из колонии.

В плену, Якущенко рассказал, что спустя четыре дня на передовой осуществил побег на контролируемые Украиной территории.

Таже в видео сообщается, что, находясь на улице Днепра, пленный получил удар по голове, после чего оказался в подвале. После этих слов в видео неизвестный наносит несколько ударов кувалдой по голове Якущенко.

UPD: Пресс-служба Евгения Пригожина прислала «Осторожно, Media» видео с живым Дмитрием Якущенко на запрос о достоверности кадров с его «казнью», сообщает ТГ-канал Ксении Собчак.

Напомним, ЧВК «Вагнер» опубликовала видео с возвращением первой группы бывших заключенных, участвовавших в СВО на Украине.

Дмитрий Островский