Четверо пьяных мужчин избили двоих севастопольцев

В Севастополе задержаны четверых подозреваемые, которые избили двоих мужчин.

Ночью в полицию позвонила девушка, ставшая свидетельницей драки. Она сообщила полицейским, что проезжала вместе с мужем мимо буйной компании молодых людей, и увидела, что они избивают двух мужчин, лежащих на земле. Когда та остановила машину рядом с ними, компания скрылась.

Пострадавших доставили в городскую больницу. Ими оказались 32-летний кладовщик и его 33-летний товарищ. Оба получили серьезные травмы головы.

Полиция задержала четверых подозреваемых в возрасте 20-23 лет. Вину они признали.

Задержанные рассказали, что в тот вечер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проходили мимо пивного магазина, где познакомились с потерпевшими, которые так же выпивали. В ходе диалога завязался конфликт, который закончился дракой.

Ребята вчетвером били мужчин руками и ногами по голове. Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы по статье Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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Анна Левина