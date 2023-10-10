Верховный Суд Крыма принял иск о признании за крымчанами права на компенсацию за водную блокаду

Верховный Суд Республики Крым зарегистрировал иск Общественной палаты Крыма о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие водной блокады полуострова, сообщил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Предварительно сумма иска составляет 3,066 трлн рублей.

В случае удовлетворения судом требования Общественной палаты крымчане смогут обратиться в суд за компенсацией морального вреда, понесенного в результате водной блокады, организованной Украина. Он подчеркнул, что после этого людям не нужно будет доказывать факт водной блокады Крыма, поскольку он будет признан судом общеизвестным.

Читайте также: Суд Крыма принял иск о взыскании 152 млрд рублей с Украины за водную блокаду

Ольга Сурикова