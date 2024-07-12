На пляже «Омега» ребенок травмировал ногу

Прокуратурой организована проверка по информации о травмировании ребенка на пляже «Омега».
Сведения о травмировании ребенка на пляже «Омега» появились в соцсетях.
Сообщалось, что 10 июля 9-летняя девочка у входа на пляж провалилась ногой в отверстие в решетке ливневой канализации, вследствие чего получила травму.
В настоящее время прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия. Прокуратурой будет дана оценка исполнению требований законодательства в деятельности организаций, обслуживающих данное имущество и территорию пляжа, а также при оказании экстренной медицинской помощи.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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Ольга Сурикова