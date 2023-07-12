На пляже Нахимовец в районе села Орловка сгорело кафе

Сегодня 12 июля около 6 утра в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Севастополю от очевидцев поступила информация о пожаре в районе пляжа Нахимовец.

По прибытии подразделений установлено: горит кафе. На тушение подано два ствола высокого давления.

На данный момент пожар локализован на площади 80 квадратных метров.

Пострадавших нет, а причины и обстоятельства произошедшего выясняются на данный момент.

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Ольга Сурикова