На площадке «Нового Херсонеса» прошла акция, посвящённая Дню государственного флага России

На площади собрались студенты СевГУ, курсанты Черноморского высшего военно-морского Ордена красной звезды училища имени П.С. Нахимова, участники молодёжного историко-культурного форума «Истоки», представители Российских студенческих отрядов, Российского союза молодёжи, Губернаторских школьных трудовых отрядов, «Движения Первых», «Молодой Гвардии», «Экосистемы», «Волонтёров Победы», Студенческого корпуса спасателей, игроки КВН, добровольцы и активисты.
Вместе участники акции развернули флаг России размером 20×30 метров.
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Анна Левина