Движение на пересечении улиц Вакуленчука, проспекта Октябрьской революции и ул. Фиолентовского шоссе ограничат до 1 октября

Департамент транспорта планировал открыть движение к 1 августа, потом к 1 сентября. Сейчас сроки снова перенесли на 1 октября.

Напомним, что на объекте будут установлены шесть светофоров, обустроены пешеходные переходы и дополнительное освещение. На участке дороги появится дополнительная полоса, которая обеспечит безопасный поворот налево. Со стороны Фиолента машины будут уходить направо в сторону Вакуленчука, разворачиваться налево и ехать в сторону проспекта Октябрьской Революции. Также будет построен дополнительный поворот направо со стороны проспекта Октябрьской Революции в сторону Фиолентовского шоссе.

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Анна Левина