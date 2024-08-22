У Развожаева показали, как выглядит практически готовая Академия хореографии на мысе Хрустальном

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что вместе с министром культуры России Ольгой Борисовной Любимовой провел выездное совещание на строительной площадке культурно-образовательного кластера в Севастополе на мысе Хрустальном.

Здание Академии хореографии практически готово, ожидается, что уже осенью в нем начнутся занятия.

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«Что касается театра оперы и балета — планируем, что до конца года будет завершен тепловой контур объектов, и в следующем году начнется внутренняя отделка и монтаж оборудования», — отметил губернатор.

Глава города подчеркнул, что сейчас уже видны масштабы этого грандиозного культурного пространства.

Также с министром обсуждались новые национальные проекты, которые сейчас формируются в сфере культуры. «Очевидно, что с появлением в городе ‹Нового Херсонеса», с завершением строительства культурного комплекса на мысе Хрустальном у Севастополя появляется новая культурная миссия», — заключил Развожаев.

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Ольга Сурикова

Фото, видео: пресс-служба правительства Севастополя