В Херсонесе откроется выставка, посвященная кошкам

20 февраля в 14:00 в малом зале античной экспозиции музея-заповедника «Херсонес Таврический» откроется выставка «Девять жизней Херсонеса».

Человек приручил кошку около девяти с половиной тысяч лет назад. Их распространению в мире поспособствовал Древний Египет, именно там эти милые создания превозносились и обожествлялись. Но в Грецию кошки попали только две с половиной тысячи лет назад. В то время их было очень мало, поэтому для греков эти грациозные животные стали экзотикой.

Как именно кошки появились на Северном Причерноморье – до сих пор точно не известно. По одной из версий, их доставили из Египта, но более вероятно то, что в эпоху Великой греческой колонизации их завезли из Малой Азии.

В процессе раскопок в Херсонесе находили изображения кошек на фрагментах пифосов, жерновах, обломках посуды, и даже был найден скелет кота и мыши. Традиционно усатых животных изображали на предметах

утвари и в скульптуре. Это носило не только декоративное, но и символическое значение – такие предметы становились оберегами для своих хозяев.

Иногда кошки изображались как обыкновенные хищники, нападающие на других животных, но часто кошек представляли в виде спутников различных божеств.

Экспозиция «Девять жизней в Херсонесе» знакомит гостей музея с образами кошек в античном и средневековом изобразительном искусстве (на материале археологических предметов из

фондов музея-заповедника), с историческими и современными фактами о жизни кошек в Херсонесе (на материале научного архива), а также с авторскими работами сотрудников и гостей музея (репортажные и

художественные фотографии, тематические произведения декоративного и изобразительного искусства).

По материалам пресс-службы музея-заповедника «Херсонес Таврический»