В Севастополе ко Дню Победы проведут около 300 мероприятий

В Севастополе пройдёт больше 300 мероприятий: фестивалей, кинофорумов, встреч, выставок, концертов. Программа будет опубликована на сайте Правительства Севастополя.

На сегодняшний день осталось всего 16 участников обороны и освобождения Севастополя.⠀

Для тех, ветеранов, что не смогут прийти на парад по состоянию здоровья, планируется провести парады с оркестром во дворах домов.

До 9 мая также планируется завершить капитальный ремонт 2 братских захоронений Братского кладбища 414-й стрелковой дивизии и братского кладбища 89-й стрелковой дивизии и привести в порядок еще 26 воинских захоронений.

Подготовка ко Дню Победы будет идти каждый день, а заседание региональной Дирекции Года памяти и славы будет проводиться раз в месяц.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)