В Крыму ищут подозреваемого в совершении диверсии на ж/д — ТГ-канал SHOT

Перед ЧП очевидцы заметили подозрительного мужчину, который, по их словам, осматривал ж/д пути в месте, где позже с рельсов сошли пять вагонов. Неизвестный, предварительно, скрылся в лесу, сообщает ТГ-канал SHOT.

Эту информацию проверяют.

Сход грузового поезда в Крыму произошел из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта», сообщила Крымская железная дорога.

«В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Пострадавших нет, на месте работают заместитель Председателя Совета министров РК Игорь Николаевич Михайличенко и профильные ведомства. Движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь приостановлено. Для пассажиров будет организован трансфер автобусами. Держу ситуацию на личном контроле», — прокомментировал глава Крыма Сергей Аксенов.

Фото: ТГ-канал Baza